Стас Михайлов обратился к погибшему брату

Стас Михайлов почтил память погибшего 30 лет назад брата Валерия. Артист опубликовал детское фото родственника и рассказал, что ему исполнилось бы 63 года.

Михайлов на своей странице в соцсети трогательно обратился к брату. "Ещё один год без тебя. В мае 89-го я пришел из армии и мы с тобой строили планы, которым не суждено было сбыться. Через два месяца тебя не стало, и вот уже больше 30 лет без тебя", — написал Стас.

Михайлов задумался, есть ли загробная жизнь, и как бы его родной человек воспринял сегодняшнюю реальность. "Ты бы не узнал этот мир, в котором мы живём сейчас. А, может быть, ты всё видишь сверху. Никто не знает завтрашнего дня", — порассуждал Стас.

Певец не скрывает, что Валерий научил его играть на гитаре. Михайлов уверен, что не стал бы артистом, если бы не трагедия. В юные годы Стас мечтал быть пилотом как и брат. "Спасибо тебе за все, что я умею. Спасибо, брат!" — заключил исполнитель хита "Для тебя".

Напомним, старший брат Михайлова скончался в возрасте 27 лет. Валерий погиб в авиакатастрофе. Мужчина оказался в вертолете, который рухнул в горах. По словам исполнителя, это самая страшная трагедия в его жизни. Брату, которого он безумно любил, Стас посвятил несколько своих песен.