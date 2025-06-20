Путин: Сброс "грязной бомбы" был бы последней ошибкой Киева

В ядерной доктрине прописано, что Россия отвечает на угрозы зеркально. Об этом в пятницу заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания ПМЭФ.

По словам российского лидера, возможное решение Украины использовать "грязную бомбу" в отношении нашей страны стало бы последней ошибкой киевского режима, передает РИА Новости.

"Это (применение грязной бомбы против России - ред.) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой", - сказал Путин.

При этом Путин заявил, что на текущий момент подтверждений намерений Киева использовать "грязную бомбу" нет.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны – без ущерба безопасности другого государства. По его словам, Москва не добивается капитуляции Украины.