Российская армия продолжает наносить удары по военным объектам на территории Украины. Взрывы этой ночью гремели в Кременчуге, Одессе и Черкассах.

В зоне спецоперации за неделю наши войска взяли под контроль шесть населённых пунтов. Накануне группировкой "Запад " освобождена Московка в Харьковской области.

Скопление живой силы и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" уничтожают Су-25. Экипажи "Грачей" в очередной раз точно поразили все запланированные цели. Работали парами с малых высот.

На краснолиманском направлении снова отличились расчёты беспилотников спецназа группировки "Центр". Ликвидированы боевики, засевшие в оборудованном укрытии. Такие точечные удары с воздуха деморализуют противника и заставляют его покидать укрепленные позиции, сообщает "ТВ Центр".