Путин допустил взятие города Сумы

Задачи взять город Сумы перед ВС России не ставилось. Однако такое развитие событий не исключено, заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Дальше – город Сумы, передает ТВЦ.

Российский лидер пояснил, что ВС России продвигаются вглубь территории Украины, потому что киевский режим создает угрозу для России. ВСУ постоянно обстреливают приграничные территории. Это результат абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий Киева, подчеркнул Путин.