ПВО сбила за ночь 23 украинских дрона над тремя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима. Над тремя российскими регионами за ночь сбито более 20 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 22.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня ПВО перехватила и уничтожила 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего за ночь сбито 23 беспилотника ВСУ. В Минобороны уточнили, что 14 дронов уничтожено над территорией Ростовской области, 5 беспилотников – над Волгоградской областью. Еще 4 украинских дрона сбито над территорией Астраханской области.

Как сообщил в Telegram и.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ перехвачены за ночь в шести районах. На промышленном предприятии Каменского района в результате атаки возникло возгорание, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.