Иран и Израиль обменялись новыми ракетными ударами

Как минимум пять мощных взрывов прогремели в Израиле минувшей ночью и вечером. Иран сообщил, что нанёс ракетный удар на Хайфе и Тель-Авиву. В ответ ЦАХАЛ атаковал объекты КСИР в Тегеране и Куме.

Таких взрывов Хайфа, наверное, не припомнит. Тель-Авив ночью тоже был атакован иранскими ракетами. Большая часть целей, как утверждает ЦАХАЛ, перехвачена ПВО. Но обломки упали на высотку, начался пожар. Да и сам зенитный расчёт, едва выпустил боекомплект, был ликвидирован иранской ракетой.

Под удар Ирана попали здания Кнессета и МВД, командные центры, авиабазы Наватим и Хацерим, и офис одной из телекомпаний. Пострадали и жилые дома.

Израиль ответил налетом авиации. Обстрелу подверглись Тегеран, Исфахан и его предприятие ядерной отрасли, город Кум. В результате, как сообщает ЦАХАЛ, убиты два высокопоставленных офицера Корпуса стражей исламской революции. Но иранские агентства говорят, что жертвой стал 16-летний подросток.

Попытки остановить войну дипломатическими способами пока не приносят результата. Встречи, которые министр иностранных дел Ирана провёл в Женеве с представителями Германии, Британии и Франции успехом не увенчались. В том, что Европа с ролью посредника не справится уверен и Дональд Трамп. Он дал Ирану две недели на размышления и улетел играть в гольф. Но сегодня обещал вернуться, чтобы провести в Белом доме очередное заседание совета нацбезопасности.