Рассекречены немецкие донесения первого года Великой Отечественной войны

В преддверии 22 июня Минобороны открывает новый мультимедийный проект "В вечном огне нашей памяти". Приказы ставки, разведсводки, боевые донесения с фронтов, личные дела участников кровопролитных боев: ранее они никогда не были в широком доступе. Сейчас эти документы наглядно показывают, как был сорван гитлеровский план молниеносной войны.

Один из таких документов - дневник унтер-офицера танкового полка Альберта Шмидта. Судя по заметкам, ему поход на Россию не понравился.

Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО России: "Вооружение русских - хорошее, сражаются они до последнего. Война с русскими будет тяжёлой. Никто ещё из нас не участвовал в таких боях, как здесь, в России. Поле сражения имеет ужасный вид. Такое мы ещё не переживали", - пишет немецкий офицер".

Это было написано в самые первые дни войны с Советским Союзом. Через месяц дневник танкиста обрывается. Он жаловался, что русские забрасывали его машину ручными гранатами. Для нацистов, прошедших всю Европу фактически без сопротивления, это было очень непривычно. Своего недоумения не скрывали как солдаты, так и генералы Вермахта.

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества: "Писали то, что русские - это не европейцы. Они воюют совсем по-другому. То есть они не чувствительны к обходу с флангов".

Советские солдаты и офицеры сражались презирая смерть. Ошеломить бойцов Красной Армии не удалось. Героизм был массовым. Пулемётчик войск НКВД младший сержант Семен Казаков одним из первых вступил в бой с противником. Отбил несколько пехотных атак, нанёс врагу большие потери. Фашисты сменили тактику.

Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО России: "Обрушились на него с миномётами, но Казаков во время огня миномётов садился, закуривал папиросу и пел. А как только поднималась группа пехоты противника, Казаков их разил из пулемёта".

В немецких донесениях говорится и о том, что у солдат Вермахта начала развиваться танкобоязнь. Они впервые столкнулись с тем, что и у противника боевых машин может быть много. И атакуют они независимо от времени суток.

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества: "Немцы боялись ночных боёв. В различных германских источниках прописано то, что русские - мастера ночного боя. Они могут нападать на нас. Наносить нам чувствительные потери. Мы не готовы".

В атаку бойцов поднимали старшие офицеры. Командир стрелкового полка полковник Георгий Сафонов в первые дни войны руководил школой курсантов. Личным примером показывал им, как бить врага.

Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО России: "Впереди отходящих в панике румыно-немецких войск школа захватила десять веломашин, четыре автомата, пулемёт и другое военное имущество. А также сам лично товарищ Сафонов штыком заколол двух офицеров и 12 солдат".

Полковник Сафонов получил звание Героя СССР. Он отличился и в других боях. Не бросал командование даже с тяжелыми ранениями. Так Великая Победа ковалась с самых первых дней войны.