Российские военные вернулись из украинского плена на родину

На родину с территории Украины вернулась ещё одна группа российских военнослужащих. Это уже шестой обмен в рамках стамбульских договорённостей, достигнутых 2 июня.

Ещё один борт с нашими военными приземлился на российской земле. У всех за плечами - суровые будни, у многих- ранения. Но сейчас об этом все забыли и радуются простым вещам. Например, тому что можно полной грудью вдыхать воздух Родины.

Владимир Сапожников из Ставропольского края в плену был около двух лет. Николай Буркин из подмосковного Дзержинска - 20 месяцев. О том, что возвращается домой узнал за сутки до обмена.

Но до того, как приехать в Москву, эти парни сначала получили первую медицинскую и психологическую помощь в Беларуси. Туда их привезли сразу после обмена. И только там они смогли впервые после долгой разлуки позвонить своим родным. Эмоции зашкаливали у всех, даже самых закалённых в боях.

Вернувшиеся из плена российские бойцы пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны. Взамен киевскому режиму передали группу военнопленных ВСУ.