Филипп Киркоров ужаснул народ высохшей после ожога рукой

Филипп Киркоров больше двух недель провел в больнице после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Говорили, что у 58-летнего исполнителя хита "Единственная" бурсит.

Когда Филипп Бедросович появился на премии Муз-ТВ, народ ахнул. Артист выглядел истощенным, даже выход из автомобиля дался ему непросто. Позже певец пришел на концерт Анны Асти. На сцене Киркоров практически не двигался. При этом официальные представители поп-короля уверяют, что поводов для беспокойства нет.

На днях Игорь Крутой рассказал, что встретился с Киркоровым, чтобы обсудить его участие в конкурсе "Новая волна". Композитор опубликовал видео с Филиппом на своей странице в соцсети. Исполнитель приехал на встречу в футболке, оголившей руки.

Поклонники певца тут же бросились рассматривать Киркорова. Самые зоркие заметили, что одна рука артиста перевязана и кажется тоньше. Большинство отметило, что у Филиппа очень уставший вид.

"Филипп даже руку пожать не смог нормально"; "Левая рука как высохла. Явно меньше правой"; "Повязка что-то нехорошее скрывает"; "Дайте уже отдохнуть человеку, ну сколько можно впахивать", — обсуждают поклонники поп-короля.