Поляки переходят на бумажные карты: Конец навигаторам?

Сигнал GPS все чаще нарушается в Польше и странах Балтии. Как сообщают местные СМИ, происходит так называемый джемминг (глушение сигнала, из-за чего прибор вообще не работает) или спуфинг (ложный сигнал, который ведет пользователя в неправильное место).

Самые интенсивные нарушения наблюдаются на севере Польши - в районах, находящихся в зоне действия российских систем радиоэлектронной борьбы, расположенных вблизи Калининграда.

Ранее сообщалось, что многие владельцы беспилотников на балтийском побережье потеряли свои дроны. БПЛА неожиданно "сходили с ума": сами меняли высоту или на полной скорости летели к морю. А пользователям самокатов и каршеринга навигаторы показывали координаты за сотни километров от фактического нахождения техники. В некоторых случаях точка оказывалась посреди Балтийского моря.

Польским водителям советуют вместо GPS-навигатора пользоваться бумажной картой, пишет Interia. Стоит дорожная карта Польши дешево. Рекомендуют выбирать актуальные версии — дорожная сеть в Польше за последние годы сильно изменилась.