Полина Гагарина похвасталась фигурой в розовом бикини

Полина Гагарина отдыхает на морском побережье. 38-летняя певица нежится на солнце и ходит под парусом.

Снимками из отпуска Гагарина делится с поклонниками на своей странице в соцсети. Полина показала, как во время прогулки на яхте сбросила с себя все и загорала в крошечном бикини.

Для отпуска певица выбрала ярко-розовый купальник с лифом без бретелек. Крошечные клочки ткани прикрыли лишь самое сокровенное и подчеркнули стройную фигуру исполнительницы хита "Драмы больше нет". Гагарина невероятно похудела после "Фабрики звезд" и с радостью хвастается плоским животиком и стройными ногами.

"Это было лучшее спонтанное решение — улететь на 4 дня", — подписала фотографии певица.

Куда именно улетела, Полина не раскрывает. Ее поклонники подозревают, что Гагарина отдыхает в Турции.