Песков объяснил, почему Россия отклонила требования о безоговорочном перемирии

Перемирие означает прекращение боевых действий. Однако США, Великобритания и Франция, требуя согласия Москвы на безоговорочный мир, не говорят, что прекратят любые поставки помощи Киеву. Поэтому Россия и не согласилась, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил в интервью Sky News, что посреднические усилия администрации Трампа по прекращению войны на Украине не привели к каким-либо серьезным прорывам. И это несмотря на два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Комментируя усиление воздушных бомбардировок Украины в последние дни и отказ от предложений Владимира Зеленского по 30-дневному прекращению огня, Песков отметил, что теперь у России есть стратегическое преимущество. Москва не намерена его терять и будет продвигаться вперед.