Сын Муцениеце и Прилучного тяжело переживает суд родителей: каждый раз задает всего один вопрос

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись пять лет назад, но до сих пор судятся из-за детей. В прошлом году сын звезд "Закрытой школы" Тимофей решил пожить с папой и до сих пор не вернулся к маме.

Мальчик перебрался к Прилучному и его второй жене Зепюр Брутян, и, судя по фото и видео на страничке в соцсети мачехи, Тимофей счастлив. Он помогает заботиться о младшем брате Микаэле, путешествует с семьей, ходит в школу. При этом практически не видится с сестрой Мией и мамой.

Агата через суд пытается вернуть сына. 20 июня прошло очередное заседание по этому вопросу, и на нем адвокат Муцениеце попросила назначить повторную экспертизу, которая бы показала, с кем на самом деле хочет остаться мальчик.

Защитник Прилучного Оксана Даниелова возмущена требованием со стороны актрисы. Адвокат считает, что Агата специально затягивает процесс.

"Все, что можно сделать, уже сделано, надеюсь, что следующее заседание будет финальным. Эксперт дал ключевой вывод, что самым психотравмирующим для Тимофея является не спор, а подвешенность и затяжные суды", — заявила Даниелова.

По словам юриста, Тимофей следит за судебным процессом и после каждого заседания задает один и тот же вопрос. И нет, он не просится к маме, и даже не интересуется, как у нее дела. Мальчик спрашивает, принял ли суд решение.

"Тимофей волнуется из-за суда, он знает про заседания. В детали, конечно, не посвящен, но тоже ждет моего звонка после каждого заседания. Я звоню Павлу, и Тимофей всегда рядом, спрашивает: "Оксана, закончилось?" У него одно желание, чтобы все скорее осталось в прошлом. Про маму не спрашивает", — отметила адвокат в беседе с Woman.ru.