Песков оценил возможность смены режима в Иране

Россия отреагирует очень негативно, если аятолла Али Хаменеи будет убит. Смена режима в Тегеране неприемлема, а убийство верховного лидера страны открыло бы ящик Пандоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал телеканалу Sky News заявление президента США: по словам Дональда Трампа, в течение двух недель он примет решение о том, присоединится ли Америка к военной кампании Израиля против Тегерана. Также в социальных сетях появились спекуляции о подготовке убийства иранского лидера.

Песков подчеркнул, что ситуация крайне напряженная и опасная - и не только для региона, но для всего мира. Расширение состава участников конфликта потенциально еще более опасно. Это приведет лишь к очередному витку конфронтации и эскалации напряженности в регионе, отметил пресс-секретарь российского лидера.