Москва заявила о готовности передать Киеву еще 3 тысячи тел солдат ВСУ

Около трех тысяч тел погибших солдат ВСУ готовы к отправке на украинскую сторону. Российские военные передадут их, если Киев будет готов их принять, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский подчеркнул, что тела подготовлены, в рефрижераторах. Семьи погибших получат возможность идентифицировать их окончательно и захоронить по-христиански.

Также Мединский сравнил фейки, которые распространяет Киев в европейских медиа вокруг обмена телами, с пропагандой Йозефа Геббельса. Помощник президента напомнил, что нацисты откапывали тела польских солдат, подменивали документы, а потом заявляли мировой общественности, что их расстреляли сотрудники НКВД, передает ТАСС.