Пакистан предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира 2026

21 июня правительство Пакистана на официальной странице в соцсети X предложили кандидатуру Дональда Трампа для номинации на Нобелевскую премию мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией​.

"Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса", — говорится в публикации правительства Пакистана.

"Они должны были бы дать мне Нобелевскую премию за Руанду и, если вы помните, Конго, Сербию, Косово. Большая премия — это Индия и Пакистан. Я должен был получить ее четыре или пять раз. Я должен был бы получить ее за Авраамовы соглашения — они тоже были бы хорошими", — ранее заявлял Дональд Трамп. Президент США подчеркнул, что не получит премию, потому что "её дают только либералам".