Самый активный вулкан на Земле выбросил тонны лавы и пепла

Самый активный вулкан планеты - Килауэа на Гавайских островах - начал новое извержение, уже 26-е по счёту и одно из самых впечатляющих по силе и масштабам, сообщает "ТВ Центр".

Фонтаны раскалённой лавы бьют в высоту до трёхсот метров. Они вырываются из северного жерла, питая обширные потоки. Извержение сопровождают подземные толчки.

Этот небольшой, но очень энергичный вулкан имеет множество трещин и дымящихся конусов, из которых огненные каскады вытекают прямо в Тихий океан. Выбрасывая пепел, лаву и газы Килауэа создает удивительное зрелище, которое привлекает учёных и завораживает туристов.