Путин: У МАГАТЭ нет данных о создании Ираном ядерного оружия

У МАГАТЭ нет данных о попытках создания Ираном ядерного оружия. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин. "Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия", - напомнил российский лидер.

Он также отметил, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях и Россия готова оказывать поддержку Тегерану в этом направлении. Но Москва выступает против распространения оружия массового уничтожения, в том числе появления его у Ирана, указал президент.

В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по военным и ядерным объектам Ирана. В Тель-Авиве заявили о начале операции "Восстающий лев". Главной причиной начала операции названо предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

В результате ударов погибли высокопоставленные иранские военные и несколько учёных-ядерщиков. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Россия выступила с осуждением действий Израиля. Вечером того же дня Иран ударил по Израилю сотнями баллистических ракет и заявил о начале операции возмездия "Правдивое обещание – 3".