Небензя рассказал, что может спасти Украину от катастрофы

Страны Запада используют Украину для политических атак на Россию и отвлечения внимания от эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил наш постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Задача коллективного Запада - любой ценой очернить нашу страну, отметил дипломат. Показательное молчание, а порой и прямое одобрение со стороны ряда европейских государств фактически стимулируют киевский режим к дальнейшей эскалации.

Небензя напомнил: в ходе переговоров в Стамбуле Москва направила Киеву меморандум по всеобъемлющему мирному урегулированию, и призвал не упустить шанс, сообщает "ТВ Центр".

"Единственное, что ещё может спасти Украину от полной катастрофы - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня", - сказал дипломат.