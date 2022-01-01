Путин призвал устранить нацистские элементы в Киеве

Владимир Путин призвал устранить нацистские элементы в украинском руководстве. Об этом президент России заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По мнению российского лидера, при урегулировании ситуации на Украине необходимо обеспечить права русского языка и пророссийских жителей.

Путин дал ещё несколько советов руководству в Киеве. Там следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против России, заявил Путин. Наконец, Украине нужно признать итоги референдумов в Донбассе и Новороссии, подытожил российский лидер.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.