Медведев назвал условие для применения Россией ядерного оружия на Украине

Россия ответила бы тактическим ядерным оружием в случае использования Украиной "грязной бомбы". Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он добавил, что промолчит о последствиях для будущей жизни и об экологии, но в Киеве должны их хорошо представлять.

Накануне Владимир Путин предупредил, что возможное решение Украины использовать "грязную бомбу" в отношении России стало бы последней ошибкой киевского режима. Отвечая на вопросы участников пленарного заседания ПМЭФ, президент напомнил, что Россия согласно ядерной доктрине отвечает на угрозы зеркально.

При этом Путин отметил, что сейчас подтверждений намерений Киева использовать "грязную бомбу" нет.