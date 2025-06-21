Умерла Валентина Талызина

Умерла народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сообщает РИА Новости. Ей было 90 лет.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ныне ГИТИС). Среди наград актрисы - ордена Почёта, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Она сыграла десятки ролей на сцене Театра имени Моссовета. Широкому зрителю Талызина известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.

Также Талызина озвучила маму Дяди Фёдора из мультсериала "Простоквашино", она исполняла песню "Кабы не было зимы".

В 2018 году Валентина Талызина была в гостях у Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр".