Названа причина смерти Валентины Талызиной: мучили боли во всем теле

В Москве скончалась актриса Валентина Талызина. Ей было 90 лет. В последние месяцы звезда "Иронии судьбы" страдала от неизлечимого заболевания.

"Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра", — сообщили в пресс-службе "Моссовета".

В марте этого стало известно, что актриса борется с онкологическим заболеванием. Талызину мучили боли во всем теле, она жаловалась на сильную тошноту. Медики диагностировали у артистки рак поджелудочной железы, пишет SHOT.

Проблемы со здоровьем у Валентины Илларионовны начались несколько лет назад, тогда у нее выявили полинейропатию. У актрисы отказали ноги. Но даже, страдая от такого недуга, она не ушла со сцены.

"До последнего времени Валентина Талызина продолжала быть ведущей актрисой Театра Моссовета, воплощая на сцене такие сложные, хрестоматийные образы, как Меропа Давыдовна Мурзавецкая ("Волки и овцы" А.Н. Островского) и Графиня Анна Федотовна ("Пиковая дама"по одноименной повести А.С. Пушкина)", — отметили в театре.

Валентина Талызина навсегда запомнится зрителям по ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Женитьба", "Гостья из будущего".