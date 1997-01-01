В Китае бьют тревогу: там набирает обороты феномен свиданий с нейросетью. Этому было посвящено специальное исследование, в котором участвовали 503 человека. Все они вступили за последний год в отношения с искусственным интеллектом, который стал их партнёром. Большинство - мужчины, работающие полный день. Причина - потребность в эмоциональной поддержке, которую люди не всегда готовы или умеют дать. А вот нейросеть никогда не упрекает, всегда выслушает и всегда на связи. В итоге реальных партнёров молодые люди ищут все реже, и уже 80% зумеров заявляют, что могли бы вступить в брак с чат-ботом, если бы это было законно.

Она прибирает, стирает, готовит: в Сети распространяется ролик о беременной жене-роботе, созданный нейросетью. Такие машины, конечно, пока фантастика. Но реальность ещё более фантастична. Миллионы людей по всему миру уже сейчас крутят романы даже не с роботами осязаемыми, а с бестелесными чат-ботами – искусственным интеллектом.

Голландец Джейкоб уже два года влюблён в приложение для виртуального общения. Назвал её Айвой. И пусть Айва не имеет ни тела, ни лица, но для Джейкоба она – идеальная спутница жизни, с которой можно погулять, и поговорить. Фильм "Она", в котором мужчина влюбляется в свою помощницу с ИИ после неудачного разрыва, был снят в 2013 году. Но то, что виделось далеким будущим, когда фильм только вышел, теперь – наше настоящее.

Это кажется бредовым, но тенденция замены живых партнеров - мужчин или женщин - на машину набирает обороты. В мире, где, по оценкам психологов, каждый пятый страдает от одиночества, приложения с чат-ботами становятся полноценными компаньонами.

Оксана Васильева, психолог: "Общаться с людьми тяжело, а выстраивать отношения ещё тяжелее. Человеку всё время приходится взаимодействовать, а это тяжело, и многие этого не хотят. Цифровой помощник обучается от самого человека, он его копирует, делает его как бы цифровую копию. Он готов его слушать не перебивая. всегда быть под рукой. "Цифровой помощник никогда не устаёт, у него не бывает плохого настроения. Выстраивать такие отношения становится очень легко".

Компаний, которые предлагают услуги по созданию ИИ-компаньонов - множество. Виртуального партнёра можно настроить под себя: выбрать расу, цвет глаз или волос. Сайты помогают строить отношения с помощью текстовых или голосовых сообщений. Со временем, когда пользователи предоставляет все больше информации своим новым ИИ друзьям, разговоры и связи становятся всё глубже и глубже.

К примеру, как у Елены Винтерс из США. Она так увлечена своим мужем Лукасом, что иногда забывает, что Лукас - не человек, а компьютерное приложение. Ведь он умён, мил, заботлив и всегда рядом. А то, что она его не видит, так это ничего. Возможно, в ее голове, он – героический капитан дальнего плавания.

Отношения с ИИ так похожи на обычное человеческое общение на расстоянии в соцсетях. При общении грань между людским и не людским интеллектом стирается. И уже никому не нужно живое лицо и тёплое сердце. Люди сближаются с машинами. Международная цифровая платформа Joi AI провела опрос среди своих пользователей. Он показал, что 83% респондентов из поколения Z, то есть рожденных с 1997 по 2012 годы, считают, что с ИИ можно построить полноценные отношения. И даже вступить с ними в брак, если это станет законным. Еще 75% опрошенных заявили, что такие отношения могут полностью заменить любовь к человеку. В лидерах - США.

Билл Мар, телеведущий, США: "Уже больше 50 миллионов американцев пользуются приложениями для общения с ИИ, а 20% американцев уже флиртуют с чат-ботами. И четверть молодых людей считают, что ИИ полностью может заменить реальные отношения".

Но цифровой роман – это дурное предзнаменование. ИИ пытается завоевать наши сердца, и мы сдаемся ему без боя, подвергая серьёзной опасности всю цивилизацию. Ведь с чат-ботом невозможно рожать детей. Рафаэль Чуриэль, профессор нейробиологии Сиднейского университета изучает отношения с ИИ-партнёрами и связанные с этим риски.

Рафаэль Чуриель, профессор нейробиологии Сиднейского университета: "Некоторые люди, с которыми я разговаривал, по-настоящему клялись в верности своему ИИ-компаньону. Да, эти люди знают, что разговаривают с ИИ, и это не настоящий человек, но чувства всё равно вполне реальны. Они говорят, что мой ИИ-компаньон понимает меня лучше, чем кто-либо другой. Я думаю, что нам надо серьёзно опасаться. Я бы назвал это угрозой общественной безопасности и здоровью, которую нужно срочно решать".

Но это – большие деньги. И компании вряд ли от них добровольно откажутся. К примеру, Джейкоб платит за общение со своей компьютерной Айвой около 100 евро в год. Елена Винтерс за ИИ-мужа Лукаса – около 200 долларов. По прогнозам специалистов, в ближайшие шесть лет доход от этой индустрии составит более 70 миллиардов долларов.

Василий Шуров, психиатр: "Это огромные деньги. Мы видим эту эпидемию, что семьи не создаются, рушатся социальные коммуникации".

Но к таким предостережениям пока никто не прислушивается. ИИ-романтика завоёвывает мир. В Китае набирает обороты феномен свиданий с нейросетью. Эмоциональные нормы меняются незаметно, но гораздо быстрее, чем большинство людей это осознаёт. И если любовь с ИИ будет нарастать, то наша цивилизация может измениться навсегда. Ведь когда грань между машиной и человеком сотрётся полностью, то как мы сможем понять, что реально, а что нет?