Сорваны поставки топлива для группировки ВСУ в Донбассе

Армия России минувшей ночью нанесла групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования по объекту ТЭК Украины, который снабжал горючим группировку ВСУ в Донбассе. Как сообщили в Минобороны, цель удара достигнута, объект поражён.

Также авиация и ракетные войска нанесли поражение цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов на Украине.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.