В Москве провели технический пуск нового участка Троицкой линии метро

На Троицкой линии московского метро прошёл технический пуск между станциями "Новаторская" и "ЗИЛ". Благодаря их открытию более 600 тысяч жителей мегаполиса получат новые удобные маршруты и смогут добраться до центра вдвое быстрее. Результаты строительства оценил мэр столицы Сергей Собянин.

Отправная точка будущей Троицкой линии метро - станция "ЗИЛ" - уже на стадии полного завершения. Остались последние приготовления и наладка оборудования. Пробный пуск на первом участке этой ветки до станции "Новаторская" и провёл сегодня мэр Москвы.

Сергей Собянин, мэр Москвы: "В Москве закончили основные строительные работы ещё на четырёх станциях метро. Сегодня мы технический пуск сделаем. Три месяца даётся, чтобы завершить инженерные работы, провести пусконаладку".

Однако за всей красотой скрывается сложная и кропотливая работа, говорят строители. На "Академической" пришлось переносить крупную газовую и тепловую магистрали. А "Вавиловская" стоит посреди Ленинского проспекта. Строили буквально в 15-ти метрах от жилых домов.

Каждая новая станция – отдельное произведение искусства. На "Вавиловской" одна из путевых стен плавным изгибом переходит в плоскость потолка. На "Академической" – сочетание классики и современной техники граффити. А станционный зал "ЗИЛ" - анфилада порталов со светящимися гранями. "Крымская" отсылает к морской тематике. На платформе потолки в форме парусов, а колонны и балки напоминают крылья парящих птиц. Но основное внимание приковано к отправной точке.

Троицкая линия метро начинается на станции "ЗИЛ". Оформление платформы посвящено знаменитому автомобильному заводу, территория которого сейчас активно развивается. На стенах - неизменный логотип, на колоннах изображения известных конструкторов, а по центру гигантское панно, на котором запечатлена вся история этого легендарного предприятия.

Разрабатывая котлован для платформы "ЗИЛ" и её оборотных тупиков, метростроевцы натолкнулись на целую сеть подземных лабиринтов, которых не было ни на одном плане завода. Тем не менее, справились.

Сергей Кидяев, генеральный директор компании-генподрядчика: "Изначально пассажиропоток этой станции будет предполагать порядка 17-ти тысяч пассажиров. Далее он будет развиваться до 35 тысяч пассажиров".

Сейчас на первом участке Троицкой линии проверяют все системы. Планируют, что в сентябре на День города эти станции примут первых пассажиров.