Жизнь и роли Валентины Талызиной

Сегодня не стало великой Валентины Талызиной. Ей было 90 лет. Актриса редкого таланта, звезда сцены и экрана. Всю жизнь была верна Театру Моссовета. А её роли в кино - смешные и строгие запоминались навсегда. Блистательный дуэт с Евгением Евстигнеевым в фильме "Зигзаг удачи" стал для Талызиной своеобразной точкой невозврата из кино. Именно после этой роли Алевтины Васильевны - малопривлекательной женщины, мечтающей выйти замуж - её стали узнавать и любить зрители.

Но после окончания школы Талызина отправилась в омский сельскохозяйственный институт. Правда проучилась там всего два года, а потом с первой попытки поступила в ГИТИС. Окончив, пришла в Театр Моссовета, где прослужила всю свою жизнь - более 60 лет. Фаина Раневская взяла её под опеку. А позже режиссёры и зрители назвали ее королевой второго плана. Такими яркими получались ее героини.

В "Большой перемене" она сыграла строгую эффектную учительницу химии. А в "Афоне" сурового мастера ЖЭКа Людмилу Вострякову. Её роли небольшие, но всегда запоминающиеся. А реплики разлетелись на цитаты. Пожалуй, самая яркая роль Талызиной - в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", где она сыграла подругу Нади. Её голосом говорит и сама Надя, а не польская актриса Барбара Брыльска. А ещё - мама дяди Фёдора из "Простоквашино".

Она полностью отдавалась своей профессии. Сто ролей в кино и более сорока - на сцене Моссовета. Прощание с Валентиной Талызиной пройдет в Театре Моссовета 24 июня.