Израиль убил ещё одного физика-ядерщика в Иране

В зоне ирано-израильского конфликта не прекращаются взаимные атаки. Взрывы продолжают греметь в Хайфе, Тель-Авиве, Тегеране и Исфахане, сообщает "ТВ Центр".

В исламской республике сегодня подтвердили гибель ещё пятерых военнослужащих и ученого-ядерщика. ЦАХАЛ целенаправленно нанесла удар по его дому. Иран ответил пусками беспилотников.

В Женеве европейской тройке и представителям Ирана не удалось договориться о прекращении огня. Решение об участии США в конфликте тоже пока не принято. Дональд Трамп через несколько часов в Белом доме намерен провести совещание совета нацбезопасности.