Стало известно о самой популярной уловке мошенников

Телефонные мошенники в половине случаев действуют под видом сотрудников полиции или других спецслужб. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Специалисты изучили действия аферистов и выяснили, что они часто представляются сотрудниками правоохранительных органов. Это притупляет внимание потенциальных жертв.

Обычно преступники сообщают о неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещённых организаций или оформленных на граждан Украины доверенностях.

На втором месте по популярности - сотрудники банков. В этом случае жертве сообщают о необходимости перевода денег на так называемые безопасные счета.

Наконец, 10% аферистов называют себя представителями управляющих компаний и специалистов в сфере ЖКХ. Они предлагают заменить домофоны или счётчики.