Названы дата и место прощания с Валентиной Талызиной

Валентину Талызину похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на друга семьи актрисы, издателя и продюсера Владека Дармана.

Утром состоится прощание в Театре Моссовета. Последний приют актриса найдёт на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет.

Она сыграла десятки ролей на сцене Театра имени Моссовета. Широкому зрителю Талызина известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.