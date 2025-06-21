Лукашенко освободил Тихановского и ещё 13 оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил из тюрем и колоний 14 политзаключённых. Это решение глава государства принял после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, сообщает РИА Новости.

Одним из освобождённых стал оппозиционер Сергей Тихановский. На свободе также оказались экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней.

Лукашенко встретил Келлога в своей резиденции как старого друга. Президент Беларуси обнял американского гостя.

О планах Келлога посетить Минск стало известно 18 июня. В Вашингтоне целью визита называли придание импульса переговорам России и Украины. О результатах переговоров Келлога и Лукашенко, касающихся этой проблематики, пока не сообщалось.