Израиль считает, что США действительно готовятся к войне с Ираном, пишет The New York Times

США не уведомили окружение Нетаньяху о решении начать атаку по Ирану, но в Израиле считают, что Вашингтон уже готовится к войне. Об этом 22 июня написала газета The New York Times со ссылкой на двух израильских военных чиновников.

По их словам, США, вероятно, примут участие в конфликте, а подготовка к возможному удару уже началась. Они также утверждают, что удары Вашингтона могут состоятся в ближайшие дни, исходя из контактов между военными двух стран в последние сутки.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения ударов по Ирану, в частности по объекту для обогащения урана в Фордо. 19 июня в Белом доме заявили, что американский лидер примет соответствующее решение в течение двух недель.