Минобороны представило новых героев спецоперации

Новые примеры профессионализма и мужества наших бойцов в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Павел Супонин, поддерживая наступление передовых отрядов, оперативно починил поврежденную обстрелами ВСУ аппаратуру связи и наладил взаимодействие командования с группами радиоэлектронной борьбы. Это позволило обеспечить надёжное прикрытие штурмовых подразделений от атак с воздуха.

Гвардии матрос Николай Раков, доставляя боеприпасы на передовую, попал под миномётный огонь неприятеля. В результате удара машина Николая вышла из строя. Раков сумел в кратчайшие сроки отремонтировать транспорт, вывел его из зоны поражения и подвёз снаряды на позиции.