Небензя: США ударами по Ирану открыли ящик Пандоры

Ещё до того, как Белый дом официально подтвердил, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана, в соцсетях уже предсказывали, что атака неминуема. К такому выводу американцев подтолкнули данные о покупке пиццы в кафе, расположенном рядом с Пентагоном. Обычно если случается что-то важное, американское командование засиживается допоздна, и еду в офис заказывают как раз из заведения по соседству. Так что, когда Белый дом опубликовал фото из ситуационного центра, на которых Трамп и представители его администрации наблюдали за атакой на Иран, для многих это уже не стало сюрпризом.

Насчет результата – есть, конечно, сомнения. Потому как даже вице-президент Вэнс заявил, что США не могут со 100% уверенностью подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана, но считают, что удары якобы позволили существенно отсрочить создание исламской республикой ядерного оружия. И это при такой масштабной атаке, в которой участвовали 125 самолетов, включая семь бомбардировщиков B2. Они сбросили по целям больше 12 бомб. И при этом Вашингтон не уверен, что полностью уничтожил ядерные объекты Ирана. Но Трамп все равно уже празднует.

"Хотя президент Трамп был избран с целью положить конец дорогостоящему участию Америки в "бесконечных войнах" в нашей части мира, он не только предал Иран, злоупотребив нашей приверженностью дипломатии, но и обманул своих собственных избирателей", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Даже в самих США реакция на эту атаку оказалось неоднозначной, учитывая, что в ходе предвыборной кампании Трапм действительно преподносил себя в качестве миротворца. Теперь же он по сути втягивает Штаты в новую войну на Ближнем Востоке. Причем, этой точки зрения придерживаются даже однопартийцы американского президента. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал Трампа ответить перед Конгрессом за эту атаку. Осудили ее и за пределами Штатов. В этом списке множество стран, включая, разумеется, Китай и Россию.

"Россия самым решительным образом осуждает против суверенного государства члена Объединенных Наций. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение ради своего союзника. США открыли ящик Пандоры, и никто не знает, к чему это может привести", - сказал Небензя.

Телеканал NBC сообщил, что США теперь готовятся к ответному удару по американским объектам, расположенным на Ближнем Востоке. Это, по данным американской разведки, может случиться в ближайшие 48 часов. В зоне досягаемости иранских ракет и БПЛА свыше сорока различных военных баз США. Американское издание Axios характеризует ситуацию как историческую эскалацию на Ближнем Востоке.

В то время, как Дональд Трамп рассчитывает на то, что Тегеран после американской агрессии вернётся за стол переговоров. По словам госсекретаря Рубио, США уже завтра готовы возобновить переговоры с Ираном. Сделать это Тегеран призывают и разного рода европейские политические деятели. От премьера Великобритании Стармера до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ультимативно требуя от Ирана не допустить эскалации. И речь не про атаки по Израилю, которые продолжаются. А скорее про перекрытие Ормузского пролива, через который проходит от 30 до 40 процентов нефти, идущей в Европу и США. За такое решение парламент Ирана уже проголосовал.

Подобный шаг, по словам экспертов, нанесет колоссальный удар по мировой экономике. Потому как цены на нефть в итоге могут взлететь до 200 долларов за баррель. США уже предостерегли Иран от действий по перекрытию Ормузского пролива. Об этом заявил и вице-президент Вэнс.

И госсекретарь Рубио, четко дав понять, что дальнейшие шаги Вашингтона, в том числе и в военном плане, будут зависеть от действий Ирана.