Трамп принял решение атаковать Иран во время игры в гольф, сообщил портал Axios

Президент США Дональд Трамп дал указание главе Пентагона Питу Хегсетуотправить на операцию самолеты B-2 с территории США, несмотря на публичные заявления о том, что атака может не состояться. Об этом 23 июня сообщил портал Axios со ссылкой насвои источники.

21 июня днем во время игры в гольф-клубе президенту США сообщили, что бомбардировщики скородостигнут "точки невозврата" — момента, когда они перейдут в режим полного радиомолчания. Дональд Трампдал окончательное разрешение на удары по иранским ядерным объектам.

После этого лидер США вылетел обратно в Вашингтон. В Ситуационной комнате Белого дома его команда по национальной безопасности информировала о ходе операции.