Директор парка "Тайган" Зубков находится в реанимации после нападения льва

Директор крымского парка "Тайган" Олег Зубков находится в реанимации после нападения льва. Животное набросилось на него во время кормления. Зубков сумел самостоятельно выбраться из клетки, после чего потерял сознание.

Пострадавшего доставили в Белогорскую районную больницу. На место прибыли врачи санавиации. Оперировали на месте. В Белогорск приехал главный торакальный хирург Крыма. Пострадавшего пришлось подключить к аппарату ИВЛ – травмы оказались тяжёлыми.

"У пациента повреждена трахея – лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи, грудины и ключично-сосцевидной с обеих сторон с активным кровотечением. И оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, трахея ушита, мышцы ушиты, кровотечение остановлено", - рассказал Андрей Дорошенко, главный внештатный торакальный хирург Министерства здравоохранения Республики Крым.

Во время операции родственники и сотрудники находились рядом. Пережив большой стресс, они едва могли сказать два слова.

Трагедия случилась в воскресенье вечером. Директор парка как обычно совершал вечерний обход и кормил хищников. Нападение было неожиданным. По данным следствия, Зубков смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.

Олег Зубков – "человек-лев", так его называют посетители парка. Он много лет воспитывает хищных кошек. Одних выхаживал с рождения, других спасал из рук живодеров или из зоопарков в зоне боевых действий. Для своих кошек директор "Тайгана" - настоящий и беспрекословный вожак. В саванне всегда вел себя бесстрашно и с юмором. Управлял львам волшебный тапок.

Несмотря на юмор, Зубков всегда был внимателен и осторожен. Предугадывал намерения хищников и ловко переключал их внимание. Львы относились к директору с уважением и даже разрешали тагять себя за хвост и трясти за гриву.

Что могло стать причиной нападения - неизвестно. Дрессировщики в таких случаях говорят - зверь всегда остаётся зверем.

"Животные по-прежнему для нас остаются неизученными существами. Их мотивацию не всегда даже профессионалы способны распознать", - рассказал Эдгард Запашный, народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка.

Следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушению правил охраны труда. Сегодня будет принято решение о дальнейшем лечении Олега Зубкова, возможно, директора Парка львов перевезут в Симферополь.