Тихоокеанский флот провел учения у побережья Камчатки

Тихоокеанский флот в рамках учений провёл артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. В манёврах приняла участие противоударная группа в составе трёх судов.

Моряки осуществили поиск кораблей и подлодок условного противника, а также тренировку по противовоздушной обороне и отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

Военные использовали автоматические артиллерийские установки калибрами 30 и 76 миллиметров. Силы Тихоокеанского флота также отточили навыки по обороне кораблей во время стоянки на незащищённом рейде, в том числе - с применением профилактического гранатометания и стрельбы из крупнокалиберных пулемётов.

Плановые учения в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей продлятся до 30 июня.