В России усилят контроль за мобильными устройствами

В России пользователям будет запрещено изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI).

Мера направлена на борьбу с киберпреступностью, документ готовит Минцифры, пишет газета "Известия". Ведомство планируют не только создать единую базу мобильных устройств, но и ввести черные списки для уникальных номеров.

Нововведение не дадут мошенникам обманывать системы безопасности и позволят блокировать краденные телефоны по IMEI.

Ранее МВД предупредило, что с 1 июня на Госуслугах изменился порядок смены пароля – SMS с кодом не придет, пока не будет завершен телефонный разговор.