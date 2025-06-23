Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

Оставшиеся в Израиле иностранцы смогут покинуть страну на специальных рейсах.

В настоящий момент воздушное пространство Израиля закрыто из-за эскалации противостояния с Ираном. До 23 июня власти Израиля запрещали покидать страну воздушным транспортом, с сегодняшнего дня это ограничение снято.

Вылета ожидают порядка 100 тысяч человек. Один репатриационный рейс может вывозить до 50 пассажиров, сообщила министр транспорта Мири Регев.

"Мы должны ограничить количество пассажиров на самолетах для обеспечения их безопасности во время стоянки в аэропорту", - отметила она.

Рейсы авиакомпаний El Al, Israir и Arkia выполняются только в светлое время суток из-за угрозы обстрела. В час приземляются два борта: они высаживают пассажиров в аэропорту Бен-Гурион и сразу улетают. В понедельник авиакомпании выполнят 24 рейса, пишет РБК.