Раскрыты подробности "отвлекающего" маневра США в Иране

США использовали отвлекающий маневр с двумя группами бомбардировщиков, чтобы создать путаницу при планировании атаки на иранские ядерные объекты.

Американские военные чиновники отправили из Миссури две группы бомбардировщиков В-2 примерно в одно и то же время, пишет The New York Times. Одна группа самолетов с включенными транспондерами была отправлена в противоположном от Ближнего Востока направлении, а другая группа - с выключенными транспондерами и бомбами GBU-57 на борту – отправилась в сторону Ирана.

Этот маневр мог создать у наблюдателей и иранских военных ошибочное впечатление о времени и направлении возможной атаки США.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответ.