Валентина Талызина оставила шикарное наследство

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет. Легендарную актрису похоронят 24 июня на Ваганьковском кладбище.

Тем временем журналисты выяснили, что звезда фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Зигзаг удачи" оставила родным шикарное наследство. Одна недвижимость, по словам экспертов, тянет на десятки миллионов рублей, ведь речь идет об элитном жилье.

В частности, Валентина Талызина была владелицей двухкомнатной квартиры в самом центре Москвы - на Большой Никитской улице, где она прожила более 50 лет, переехав в нее еще в 70-ых годах. Похожие объекты недвижимости стоят от 47 до 50 миллионов рублей, передает Starhit.

Кроме того, в собственности артистки была дача в подмосковном Кратово, примерно в 30 километрах от МКАД. Это деревянный дом 1937 года постройки. Валентина Талызина обожала проводить там время.

Подобные постройки в районе Кратово оцениваются от 12 миллионов рублей. Помимо недвижимости, актриса оставила внушительное интеллектуальное наследие. Речь идет о правах на фильмы и мультфильмы, которые она озвучивала. Таким образом, наследники могут рассчитывать на возможные регулярные выплаты за повторные показы и использование ее образа. Также в наследство Валентины Талызиной входят государственные награды, ордена, медали и личные архивы.