Тегеран заявил о координации позиции в ирано-израильском конфликте с Москвой

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прилетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тегеран пытается координировать свою позицию в текущем ирано-израильском конфликте с российской стороной, заявил Арагчи по прибытии в российскую столицу.

Как заявил министр иностранных дел исламской республики, атака Америки – это агрессия, которая должна быть однозначно осуждена. Иран ценит позицию России, которая в воскресенье осудила эту агрессию самым решительным образом.

Арагчи подчеркнул, что Иран в нынешней опасной ситуации придает огромное значение консультациям с Россией. Иранский министр отметил, что в текущих обстоятельствах миропорядок фактически находится под угрозой. И иранские консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение, приводит слова главы МИД Ирана ТАСС.