Врач сказал Лолите Милявской отпустить особенную дочь

Лолита Милявская рассказала, что еще месяц назад ее единственная дочь, 26-летняя Ева, у которой есть особенности развития, объявила о решении жить отдельно. Напомним, наследница популярной певицы живет с бабушкой в Болгарии. У Евы синдром Аспергера, поэтому услышавшая новость Лолита Милявская крайне удивилась.

"Сначала я подумала, что мне нужны срочно таблетки, пошла к психиатру. Но врач сказал, что мне ничего не нужно. Слегка успокоительные и отпустить ребенка", - рассказала популярная исполнительница.

Певица смогла убедиться, что за Еву можно не беспокоиться. Она сумела доказать Лолите Милявской, что может жить самостоятельно.

"Я горжусь своей дочкой. Сейчас она у меня спит, а уже обед на плите. В квартире пахнет так, как не пахнет у меня в квартире в Москве. Первое, второе, третье и компот! Поэтому я счастливая мама!" - заключила Лолита.

Однако певица дала понять, что все равно будет присматривать за дочкой. Не исключено, что это связано с особенностями ее развития. И все равно Лолита Милявская рада такому решению Евы, потому что понимает, что ни она, ни ее мать не вечны.

"Я всю жизнь молилась и просила дать ей силы быть самостоятельной, ведь родители не вечны. Это Начало большого взрослого пути. Моя малышка, люблю. И все, что вкладывала вся семья с ее рождения, дает плоды", - высказалась певица в своем официальном телеграм-канале.