В МИД оценили перспективы нормализации отношений Москвы с НАТО

Нормализация отношений России с НАТО не просматривается даже в отдаленной перспективе. Виной тому агрессивная политика Североатлантического альянса, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Российский дипломат отметил, что в НАТО пока не проявляют готовности к взаимодействию на принципах суверенного равенства. В альянсе практически ежедневно говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Они выстраивают под эту установку процесс военного строительства, создавая серьезные долгосрочные риски для безопасности России.

Грушко прокомментировал прозвучавшее ранее заявление генсека НАТО. Марк Рютте сказал, что не исключает поэтапную нормализацию отношений с Москвой в долгосрочной перспективе. Однако замглавы МИД России считает, что при таком поведении альянса нормализация отношений не просматривается - даже в отдаленной перспективе, передает РИА Новости.