Россия, Китай и Пакистан осудили удары США по Ирану

Удары США перечеркнули многолетние дипломатические усилия по развитию программы иранского мирного атома. И теперь планета на грани ядерной катастрофы. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на экстренном заседании Собвеза ООН. Тегеран ценит позицию Москвы, сообщил министр иностранных дел исламской республики. Он находится с визитом в нашей стране. Сегодня Владимир Путин обсудит с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

Россия, Китай и Пакистан осудили противоречащие международному праву удары США по иранским ядерным объектам и призвали к немедленному прекращению боевых действий. Такой проект резолюции был распространен среди членов Совбеза ООН накануне экстренного заседания. Однако голосование по документу было отложено.

Три ядерных державы Россия, Китай и Пакистан предложили гарантировать мирный атом Тегерана в обмен на снятие всех санкций с Исламской республики. Однако и эта инициатива тоже пока остается без ответа. Ведь, судя по всему, иранская ядерная программа была лишь предлогом для атаки и маскировкой истинных целей. Дональд Трамп, еще на той неделе публично примеряя лавры миротворца, уже отдал приказ Пентагону планировать удар. Об этом пишет американское издание Axios.

А еще были фейковые вылеты в западном направлении американских бомбардировщиков с включенными радиолокационными ответчиками. Чтобы отвлечь внимание, сообщает газета New York Times. Стратегические B-2 с противобункерными бомбами на борту в это же самое время направлялись в сторону Ирана с выключенными транспондерами. Теперь же, судя по всему, с подачи администрации Трампа, американская пресса распространяет еще один информационный вброс. Видимо, чтобы заранее оправдать все будущие атаки:

"На прошлой неделе на саммите G7 Иран передал президенту Трампу сообщение, в котором говорилось, что, если он нанесет авиаудары по ядерным объектам, то Тегеран может ответить террористическими атаками на США. Например, активировать спящие ячейки, которые у него есть в этой стране".

Свои планы относительно режима, который он пытается представить террористическим, Трамп тоже озвучил. И даже перефразировал свой знаменитый слоган MAGA - "Сделаем Америку великой снова" - в MIGA: "Сделаем Иран великим снова". Хотя ранее члены его команды утверждали, что цели свергнуть руководство Исламской республики нет.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву для консультаций и координации позиций. У Аббаса Аракчи запланирована встреча с Владимиром Путиным.

А в Гааге с тревогой ждут старта саммита НАТО. Он под угрозой срыва. Пока еще даже не понятно, будет ли присутствовать Дональд Трамп. Японский премьер и президент Южной Кореи от участия в мероприятии в последний момент отказались. Вероятнее всего, из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Не заставила себя ждать и реакция рынков на эскалацию. На фоне опасений, что поставки энергоносителей из ближневосточного региона могут быть нарушены из-за закрытия Ираном Ормузского пролива.

"Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", - заявил Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций.

Сегодня цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель. Впервые с января.