Иран наносит точечные удары по военным базам Израиля

Ночью израильская авиация выпустила ракеты по западным провинциям Ирана. ЦАХАЛ утверждает, что целями стали 6 аэродромов и пусковые установки ПВО. В ответ на агрессию Тегеран наносит точечные удары по военным базам еврейского государства и сбивает разведывательные беспилотники.

Эти кадры сегодня транслируют едва ли не все телекомпании Ирана. Оплавленный корпус, обломки двигателя и пучок патрубков. Это все, что осталось от сбитого израильского беспилотника "Гермес". Исламская республика заявляет - наш потенциал совсем еще не исчерпан. И в доказательство КСИР публикует новые видеосюжеты с пусками "баллистики".

После атаки США на Иран удары по еврейскому государству со стороны КСИР ожидаемо уменьшились. Вот видно - стартуют всего две ракеты. Хотя в первые дни конфликта их было не меньше 200. Но в Тегеране дают понять - массовость заменяем точечностью. Например, ударом по израильской авиабазе "Мерон", где минувшим днем погибли как минимум двое военных.

Над иранскими городами всю ночь работали системы ПВО. Вот ЦАХАЛ наносит удары по городу Керманшах. Атакованы и поражены шесть военных аэродромов в разных провинциях страны. Еще серия взрывов прогремела в Тебризе. В Исфахане тоже точный "прилет". Но не по военным, а реанимобилю.

А это уже результат обстрела со стороны ЦАХАЛ иранского филиала "Красного Полумесяца". Уже сутки спасатели разбирают завалы. В Израиле симметрично обвиняют Иран в обстрелах гражданских районов и социальных объектов. Например, студенческий городок в Тель-Авиве. И жилые кварталы в Хайфе. В городах в общей сложности за ночь прогремело не меньше 30 взрывов.

В горах вокруг Тегерана горит сухая трава. Сегодня спецслужбы исламской республики сообщили – это дело рук сообщников Израиля. Таким образом Моссад якобы пытается вызвать среди горожан панику. И заодно создать иллюзию новых ударов по столице.

В ящиках и канистрах - взрывчатка. На полках - комплектующие для сборки заминированных коптеров. А в этом грузовике перевозили уже готовые ударные дроны. Кузов машины, кстати, служил одновременно стартовой площадкой. Весь арсенал был замаскирован под что-то вроде сборно-щитового сарайчика. С пенопластовыми перегородками, расшитыми под кирпич.

Спецслужбы Ирана сообщили, что им удалось разоблачить еще почти 30 агентов Моссада. Одного из них по решению суда казнили. Впрочем, Совет нацбезопасности пообещал - те сообщники Израиля, кто явился с повинной, будут амнистированы.