Более 20 человек погибли в результате теракта в храме Дамаска

По меньшей мере 22 человека погибли, более полусотни пострадали в результате теракта в столице Сирии. Жертвами экстремиста стали прихожане храма пророка Илии на востоке Дамаска.

Злоумышленник ворвался в церковь во время воскресного богослужения, открыл огонь по верующим из автомата, а затем привел в действие взрывное устройство. По данным местных правоохранителей, нападавший был связан с запрещенной в России группировкой "Исламское государство"*.

Район происшествия сейчас оцеплен - идет расследование. Соболезнования главе Антиохийской православной Церкви направил патриарх Кирилл. Он отметил жестокость теракта и выразил надежду, что организаторы преступления не уйдут от ответственности.

*террористическая организация, запрещенная в России