В Москве стартовал научно-экспертный форум "Примаковские чтения"

Как добиться долгосрочного улучшения отношений между Россией и США - обсуждают сегодня в Москве. В столице открылся международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения".

Среди других главных тем - стратегическое партнёрство Москвы и Пекина как якорь стабильности на фоне глобальной турбулентности геополитики. А также план действий в условиях роста конфронтации и торговых войн.

Организаторы отмечают, что особое значение в Евразии приобретают такие форматы сотрудничества, как ШОС, БРИКС и другие. Помощник президента Юрий Ушаков зачитал обращение главы государства к участникам форума: