Огонь вплотную подступил к федеральной трассе Чита - Забайкальск

В восьми регионах России в настоящее время действует почти 90 природных пожаров. Режим ЧС введён в Бурятии, Красноярском крае, а также в Забайкалье. Там в районе посёлка Атамановка пламя подобралось близко к жилым домам. Перекрыт участок федеральной трассы. Ситуацию осложняют жаркая засушливая похода и сильный ветер. Спасатели наращивают группировку, задействована тяжёлая техника и авиация.

Огонь стремительно охватывает деревья и стеной надвигается на спасателей и волонтёров. Им приходится отступать. Верховой пожар - самый страшный, буквально в считанные минуты поглощает большие участки леса. Дышать невозможно - жара под 40 градусов, а здесь - настоящее пекло. Отбегая назад, люди продолжают борьбу. В паре километров - село Атамановка.

Пожар не могут потушить четвёртые сутки. Сгорели несколько дачных домов. Зарево - над домами Атамановки, что в 20 километрах от Читы. Многие жители уезжают, вблизи открыт пункт временного пребывания.

Огонь вплотную подступает к федеральной трассе Чита - Забайкальск - её несколько раз полностью перекрывали. К очагам в самой чаще прокладывают минполосы и пробираются на бульдозерах и вездеходах. С воздуха спасатели сбрасывают тонны воды.

Многие звери не успевают спастись от огня. Вот доброволец выносит белочку, чудом уцелевшую в лесном пожаре возле Атамановки. Сегодня он бушует уже на площади 350 гектаров. Чтобы локализовать возгорание, здесь усиливают группировку спасателей. Федеральный режим ЧС в Забайкалье действует еще с конца апреля. Основные причины лесных пожаров - жара, сильный ветер, палы сухой травы и непотушенные костры.