Премьер Японии захотел пропустить саммит НАТО

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге (Нидерланды).

В настоящий момент офис Исибы согласовывает отмену поездки. Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, причина – обострение обстановки на Ближнем Востоке, в том числе удары США по ядерным объектам Ирана, и возможное отсутствие американского президента Дональда Трампа.

Вместо премьер-министра в Гаагу поедет глава МИД Такэси Ивая.

Саммит НАТО в Гааге пройдет 24-25 июня. Ранее от участия в саммите отказался южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён.